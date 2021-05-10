الدحيل يواجه الريان في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS May 10, 2021 10:51 1:14 دقيقة بعد الخروج المخيّب من دوريّ أبطال آسيا، يخوض الدحيل والريان مواجهةً في نصف نهائيّ كأس أمير دولة قطر، وذلك على أمل ِ حجز مقعد في النهائيّ ومصالحة الجماهير. تقارير إخبارية الريان كأس أمير دولة قطر الدحيل -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة بابلو كارينيو بوستا إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:35 دقيقة سيدات تشيلسي يحتفظن بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 1:14 دقيقة الدحيل يواجه الريان في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 4:31 دقيقة رين يُجبر باريس سان جيرمان على اقتسام النقاط 0:24 دقيقة نقاش مثير بين زيدان والحكم وتعليق غامض من بيكيه 4:36 دقيقة إشبيلية يحرم ريال مدريد من خطف الصدارة 0:42 دقيقة زفيريف يتوّج بلقب دورة مدريد 3:44 دقيقة ميلان يجتاز يوفنتوس ويضع بيرلو في موقف محرج 3:39 دقيقة أرسنال يؤكد هبوط وست بروميتش الرسمي 0:43 دقيقة روما يستعرض وثنائية للاعب ريال مدريد المعار