توّج الدحيل بكأس أمير دولة قطر بفوزه الكبير 4-1 على السد، اليوم الخميس، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الجنوب الجديد أحد ملاعب مونديال قطر 2022.

بكّر أكرم عفيف بالتسجيل للسد منذ الدقيقة 6، لكن الدحيل عاد وضرب بقوة مسجلاً رباعية حملت توقيع علي عفيف (16) وإيدميلسون (58 و81) ويوسف العربي (63).

وشهد اللقاء طرد 4 لاعبين هم المعز علي من جانب الدحيل وطارق سلمان وبغداد بونجاح وحامد اسماعيل من جانب السد.



- نهاية المباراة بفوز مثير للدحيل على السد ليحتفظ بلقبه ويتوج بكأس أمير دولة قطر للمرة الثالثة في تاريخه.

(90) الحكم يطرد لاعبا السد بغداد بونجاح وحامد اسماعيل.

(81) هجمة مرتدة سريعة للدحيل يقودها علي عفيف وتصل على إثرها الكرة للرائع إيدميلسون الذي استقبلها بهدوء وسدّدها بقوة في شباك السد مانحاً فريقه الهدف الرابع في طريق الفوز والاحتفاظ باللقب.

(75) - رجل المباراة إيدميلسون يتلاعب بدفاع السد ويسدّد بقوة باحثاً عن الهدف الرابع لكن سعد الشيب حرمه من التسجيل.

(63) - إيدميلسون يعيد الهدية ليوسف العربي ويمنحه تمريرة ممتازة واضعاً إياه في موقع مناسب للتسجيل فلم يجد المغربي أي صعوبة في إضافة الهدف الثالث للدحيل.

(58) - الدحيل يستغل خروج طارق سلمان: البديل يوسف العربي يمنح تمريرة رائعة لإيدميلسون الذي وجد نفسه في مكان مميز للتسجيل وأضاف الهدف الثاني للدحيل.

(54) الحكم يطرد المدافع الدولي القطري طارق سلمان بعد تدخله على المنفرد إيدميلسون الذي حصل على مخالفة انبرى لتسديدها ووضعها جانبية.

(51) - أكرم عفيف يلعب عرضية محكمة على رأس القناص بغداد بونجاح الذي سدّد برأسه لكن كلود أمين اعترضها فتهادت أمام الهيدوس الذي حاول بدوره لكن حارس الدحيل استمر في حماية عرينه.

- مدرب الدحيل روي فاريا يبدأ الشوط الثاني مستخدماً ورقة المهاجم المغربي يوسف العربي مكان الياباني شويا ناكاجيما.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، الأفضلية كانت لمصلحة السد لكن لاعبيه فشلوا في تسجيل أهداف أخرى، أما الدحيل فكان أكثر حسماً واستطاع تسجيل هدف التعادل رغم قلة فرصه لكنه تأثر بطرد لاعبه المعز علي.

- رغم تماسكها الدفاعي إلا أن تشكيلة الدحيل بدت متأثرة هجومياً بعد طرد المعز علي هداف الفريق.

(27) - الحكم يطرد المعز علي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على بغداد بونجاح (المعز علي بات أول لاعب يطرد في ملعب الجنوب الجديد).

(25) - الكوري يونغ جونغ يقترب من تسجيل الهدف الثاني للسد لكن براعة الحارس كلود أمين منعته من ذلك.

(19) - الظهير الأيمن للسد بيدرو ميغيل ينطلق في عمق دفاع الدحيل ويجد لنفسه ثغرة مناسبة للتسديد لكن محاولته اعتلت المرمى.

(16) - علي عفيف ينسج على منوال أخيه أكرم عفيف ويسجل اسمه في سجلات الملعب المونديالي مدركاً التعادل للدحيل بعد تلقيه تمريرة من معز علي.

(12) - الهداف الجزائري الفذ بغداد بونجاح مصرٌّ على التسجيل في الملعب الجديد، يمهد لنفسه ويسدّد بقوة لكن الحارس كلود أمين تصدى بشجاعة.

(10) - أول ردة فعل هجومية للدحيل كانت من مجهود فردي مميّز للبرازيلي إيدميلسون أنهاه بتسديدة قوية أصابت الشباك الجانبية للحارس سعد الشيب.

(6) - أكرم عفيف يتلقى تمريرة رائعة من الإسباني غابي وينجح في منح التقدم للسد ليصبح أول لاعب يسجل في ملعب الجنوب المونديالي الجديد.

(3) - السد يبدأ المباراة بقوة: بغداد بونجاح يجد نفسه في مكان مناسب للتسجيل لكن المدافع المغربي مهدي بن عطية يتصدى قبل أن يستعيدها بونجاح ويسدّدها بجانب المرمى.

- بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر انطلق حفل افتتاح ملعب الجنوب المونديالي أمام 40 ألف متفرج احتشدوا على مدرجات الملعب الجميل.

- حفل افتتاح مميز كُرمت خلاله مصممة الملعب المهندسة المعمارية العالمية الراحلة زاها حديد.

تشكيلتا الفريقين