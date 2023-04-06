أنهى الدحيل سيطرة السد على لقب كأس قطر بالفوز عليه بهدفين دون رد اليوم الخميس في المباراة النهائية.

وسجّل ثنائية الدحيل كلّ من هدافه الكيني أولونغا في الدقيقة الثامنة والأربعين قبل أن يضيف التونسي فرجاني ساسي هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفرض الدحيل أفضليته مستفيداً من تألق نجمه ساسي الذي أرسل عرضية موزونة لأولونغا أتى منها الهدف الأول قبل أن يتكفل بنفسه في إضافة الهدف الثاني بمتابعته كرة مرتدة من سعد الشيب.

وانتهت مسيرة نجاح السد بالبطولة بعدما فاز بلقبها 3 مرات، (2017 و2020و 2021)، بينما توّج الدحيل باللقب مرتين، (2015 و2018).