المعز علي افتتح رباعية الدحيل برأسية عند الدقيقة التاسعة، وأضاف نام تاي هي الهدف الثاني من مخالفة مباشرة في الدقيقة الثامنة عشرة.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل أضاف عبد الرحمان محمد الهدف الثالث للدحيل، وذلل الخور الفارق بهدف أول عن طريق سعيد براهمي في الدقيقة الثانية والخمسين، وعاد نام تاي هي ليرفع الفارق مسجلا الهدف الرابع للدحيل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة والستين.

قبل أن يسجل جمعة الحبسي هدف الخور الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين وبهذا الفوز ضمِن الدحيل تأهله إلى دور الثمانية.

وتمكن الريان من بلوغ الدور ذاته بفضل هدف الكولومبي خاميس رودريغيس في شباك أم صلال في الوقت القاتل.

