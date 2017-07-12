الخليفي يرحّب بانضمام داني ألفيش من قبل beIN SPORTS July 12, 2017 19:50 0:58 دقيقة رحّب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بانضمام الظهير البرازيلي داني ألفيش لكوكبة نجوم الفريق، مؤكداً ثقته بأنّ انضمام اسم في قيمة ألفيش سيعزّز من قوة "الباريسي" الساعي إلى حصد دوري الأبطال. مقابلات ناصر الخليفي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي انتقالات داني ألفيش -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة إيطاليا 0 - 0 إسبانيا - التغطية الخاصة 2:06 دقيقة باريس سان جيرمان يضمّ المغربي أشرف حكيمي إلى صفوفه 2:14 دقيقة خيبة أمل في إيطاليا بعد إصابة سبيناتسولا 2:38 دقيقة الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في نصف النهائي 2:27 دقيقة لندن تحتفي بنصف نهائي "يورو 2020" بفعاليات خاصة 0:30 دقيقة الظهير الأيسر فيربو من برشلونة إلى ليدز يونايتد 0:26 دقيقة أرسنال يعير غندوزي إلى مرسيليا 1:49 دقيقة فرنسا تهزم مصر بصعوبة استعداداً للأولمبياد 0:58 دقيقة بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي 0:48 دقيقة ريال مدريد يستهل استعداداته للموسم الجديد