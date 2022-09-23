الخليفي يؤكد استمرار عمل رابطة الأندية الأوروبية من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 00:05 0:57 دقيقة أكد ناصر غانم الخليفي أن رابطة الأندية الأوروبية تواصلُ العملَ في غياب أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، مشدداً على أن البابَ يظلُ مفتوحاً لها في حال أرادت العودة إلى الرابطة. مقابلات تقارير إخبارية رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 9:14 دقيقة عرض موسيقي وحفل رائع تكريماً لمسيرة فيدرر 2:49 دقيقة إشادة واسعة بالنجم روجر فيدرر 8:29 دقيقة بالدموع.. تصريح مؤثر لروجر فيدرر 4:43 دقيقة لحظات مؤثرة ومليئة بالمشاعر لفيدرر 10:34 دقيقة فيدرر يختتم مسيرته بخسارة في مباراة الزوجي 0:57 دقيقة الخليفي يؤكد استمرار عمل رابطة الأندية الأوروبية 3:42 دقيقة البرازيل تتجاوز غانا ودياً بثلاثية نظيفة 0:30 دقيقة كأس لايفر: تسيتسيباس يعزز تقدم فريق أوروبا 0:33 دقيقة كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا 0:49 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية