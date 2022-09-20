الخزري فخور بتمثيل المنتخب التونسي من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 12:11 1:23 دقيقة أكد الدولي التونسي وهبي الخزري نجم مونبلييه الفرنسي أنّ اختياره اللعب لمنتخب نسور قرطاج كان حلما وتحقق وأنّ المشاركة معه في أكبر تظاهرة رياضية يعتبر شيئًا رائعًا مشيرًا في الآن ذاته إلى أن اختياره كان صائبًا ولم يندم عليه. مقابلات مونبلييه وهبي الخزري المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة بواتينغ يتحدث عن ذكريات التأهل على حساب نيجيريا 0:39 دقيقة إينياكي ويليامز وطارق لامبتي ينضمان لتدريبات غانا 0:41 دقيقة الدوحة تستضيف المرحلة الـ2 من برنامج إدارة الأندية 0:22 دقيقة منتخب بلجيكا يواجه ويلز في دوري الأمم الأوروبية 3:04 دقيقة استاد البيت: صرح فريد بتصميم يحاكي الثقافة القطرية 1:23 دقيقة الخزري فخور بتمثيل المنتخب التونسي 1:57 دقيقة لقاء خاص مع الجزائري إسحاق بلفوضيل لاعب الغرافة 2:51 دقيقة بلهندة يسجل الهدف الأسرع وتريزيغيه يواصل التوهج 2:20 دقيقة دخول يوفي في نفق الأزمة يجعل مصير أليغري على المحك 0:53 دقيقة المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لمونديال قطر