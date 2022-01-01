الخزري: المنتخب التونسي يسعى للتتويج بكأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 20:25 1:49 دقيقة أكد وهبي الخزري، نجم المنتخب التونسي، أنه سيسعى مع نسور قرطاج للتتويج ِ بكأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون، رغم صعوبِة المهمة، مضيفاً أن فريقه الحالي سانت إيتيان يمر بأوقاتٍ صعبة على مستوى النتائج. مقابلات وهبي الخزري كأس أمم إفريقيا المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 0:13 دقيقة سان جيرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا 0:46 دقيقة وست هام يحقق فوزاً مستحقاً على كريستال بالاس 0:52 دقيقة إسبانيا تحسم مبارياتِها الثلاث أمام تشيلي 1:49 دقيقة الخزري: المنتخب التونسي يسعى للتتويج 0:47 دقيقة هل يظفر نيوكاسل بخدمات مدافع أتلتيكو مدريد؟ 3:28 دقيقة محمد بن سليم في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:33 دقيقة موناكو يعلن انفصاله عن مدربه كوفاتش 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا 0:41 دقيقة هدف متأخر من سانشيز يهدي توتنهام النقاط 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون