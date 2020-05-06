

وأتى هذا الإعلان عن طريق رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، ويشمل كل النشاطات الرياضية للحد من تفشي "كوفيد-19".

وسبق للسلطات منع كل التجمعات العامة حتى نهاية آب/أغسطس.

وفي أعقاب القرار، أكدت رابطة دوري كرة القدم عبر حسابها على "تويتر" أنها ستأخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن ما تبقى من موسم 2019-2020.

وأوضحت الرابطة في بيان أنها "أخذت علما بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الأعلى (في البلاد)، والذي يلحظ وقف كل منافسات كرة القدم الاحترافية حتى 31 تموز/يوليو".

وأضافت "ستحترم الرابطة والأندية هذا القرار"، موضحة أن "ترتيبات ختام موسم 2019-2020 سيتم التعامل معها خلال الجمعية العمومية في 15 أيار/مايو".

وكانت رابطة الدوري قد أوصت منذ مطلع نيسان/أبريل، بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، أي تتويج كلوب بروج لكونه يتصدر بفارق 15 نقطة، بعد خوض 29 مرحلة من أصل 30.

لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي حذّر السلطات الكروية المحلية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه. ودخل الاتحاد القاري في مفاوضات بهذا الشأن مع الاتحاد البلجيكي، في حين أرجأت الرابطة مرارا اتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية.

وبات الموعد المرجح لهذا القرار الإثنين المقبل في اجتماع الجمعية العمومية.

وفي حال قرار إنهاء الموسم، ستنضم بلجيكا إلى دول عدة أقدمت على خطوة مماثلة، أبرزها فرنسا التي أعلنت تتويج باريس سان جيرمان باللقب، وهولندا التي لم تسمِّ بطلا للدوري.

في المقابل، باتت ألمانيا الأربعاء الأولى بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، التي تجيز استئناف البطولة خلف أبواب موصدة، بدءا من النصف الثاني من أيار/مايو.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تعليق مختلف النشاطات الرياضية حول العالم منذ منتصف آذار/مارس، وأبرزها كرة القدم في الغالبية العظمى من دول العالم لاسيما الأوروبية منها.



