وكان الاتحاد المغربي قد أصدر بياناً أوضح فيه أنه تعذَرَ على المنتخبِ المغربي السفرُ إلى الجزائر وذلك لعدمِ الترخيصِ لرحلته انطلاقاً من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة على متن طائرةٍ للخطوطِ الملكية المغربية الناقلِ الرسمي للمنتخبات الوطنية.

