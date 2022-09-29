الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تواصل تألقها في ملاعب كرة القدم من قبل beIN SPORTS September 29, 2022 10:03 3:21 دقيقة أضافت اليابانية يوشيمي ياما شيتا إنجازاً جديداً لمسيرتها مع التحكيم بعدما أصبحت أولَ حكمةٍ تدير مباراةً في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم للرجال. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة حليمة البلوشية تتألق في سباقات المحركات المتنوعة 1:49 دقيقة القطري سعيد عبد الله المري فخور بما حققه 0:36 دقيقة مو فرح ينسحب من المشاركة في ماراثون لندن 3:21 دقيقة الحكمة اليابانية ياماشيتا تواصل تألقها 1:04 دقيقة افتتاح "مركز خدمات هيّا" في الدوحة 1:04 دقيقة هاميلتون يسعى للفوز بالسباقات المتبقية هذا الموسم 0:42 دقيقة تقارير - الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات مودريتش 2:47 دقيقة الإصابات تؤرق برشلونة 2:57 دقيقة غلطة سراي ينشد التتويج بلقب "السوبر ليغ" 1:39 دقيقة بنزيمة وبونو وبيليغريني الأفضل في الليغا