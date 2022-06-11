الحزن يخيم على الأوساط الرياضية العراقية بعد رحيل مؤيد البدري June 11, 2022 21:16 3:42 دقيقة خيمت غيمة قاتمة من الحزن على الأوساط الرياضية والشعبية في العراق، بعد رحيل مؤيد البدري الشخصية الرياضية البارزة والرئيس الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض. تقارير إخبارية العراق مؤيد البدري -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مشوار العراق يتوقف عند ربع النهائي 3:56 دقيقة باريس سان جيرمان يتوّج بكأس فرنسا في كرة اليد 0:36 دقيقة فيرونا يفوز بالمرحلة 7 من سباق كريتيريوم دو دوفيني 3:42 دقيقة الحزن يخيم على العراق بعد رحيل البدري 0:26 دقيقة أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 0:44 دقيقة باوتيستا يفوز بالسباق الأول لجائزة إيميليا رومانيا 1:05 دقيقة وود يشيد بملاعب قطر ويتحدث عن لقاء كوستاريكا 1:12 دقيقة الأهلي يواصل التقاضي أمام المحكمة الرياضية 0:44 دقيقة خرافنبرخ لاعب أياكس على أعتاب الانضمام لبايرن 0:31 دقيقة منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا