وقال النادي إن ابن الـ 31 عاما الذي خاض آخر مبارياته الثماني بقميص المنتخب الأسترالي في 2017، لم يظهر أيا من عوارض الفيروس.

وانضم لانغيراك الى المهاجم مو كانازاكي الذي تبين الأسبوع الماضي إصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع ناديه ساغان توسو الى التحقيق مع كل من كان على اتصال وثيق به.

وتم فحص لاعبي وطواقم ناغويا غرامبوس يوم السبت، وكانت نتيجة لانغيراك الوحيدة الإيجابية من أصل 26 اختبارا.

وقال ناغويا "نحن نحاول التعرف على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بلانغيراك" بالتعاون مع المركز الصحي المحلي، و"سنستمر في إجراء" اختبارات "كوفيد-19" على لاعبين وموظفين آخرين لم يجروا الاختبار حتى الآن.

وحددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من تموز/يوليو موعدا لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على ان تعود الدرجات الأدنى اعتبارا من أواخر حزيران/يونيو.

وستكون كرة القدم التي علقت منافساتها في شباط/فبراير بسبب "كوفيد-19"، ثاني منافسة رياضية كبرى تستأنف نشاطها في اليابان، بعد البيسبول التي ستعود الى الملاعب بدءا من 14 حزيران/يونيو.

وأبدى لاعبون في دوري كرة القدم مخاوفهم من العودة في الوقت الراهن في ظل استمرار تأثيرات فيروس كورونا، لكن مع ترحيب بالخطوة.

وقال يويشيرو كاكيتاني لاعب فريق سيريزو أوساكا "لم يتم تبديد المخاوف بالكامل. لكن من الأفضل ان تعمل كل أندية +جاي ليغ+ (الدوري) معا وتتواجه باحترام متبادل".

وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد لدوري كرة القدم في اليابان، قبل ان يتم تعليق المنافسات.