الجيل المبهر يختتم النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 December 25, 2021 15:35 0:47 دقيقة تحت شعار "كلنا معاً" اختتم الجيل المبهر النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 الذي انطلق في حديقة الأكسجين بمؤسسة قطر خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري. تقارير إخبارية برنامج الجيل المبهر -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار 0:39 دقيقة تقارير: دجوكوفيتش سيغيب عن كأس رابطة المحترفين 2:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق 0:46 دقيقة تكريم محمد صلاح بطريقة خاصة 0:30 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على الدحيل 0:34 دقيقة السد يعزز صدارته بالفوز على الخور 0:47 دقيقة الجيل المبهر يختتم النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 3:22 دقيقة جدل كبير في الجزائر حول أقدم فريق كروي 0:30 دقيقة السد يعلن غياب بيدرو لأربعة أسابيع 2:02 دقيقة دي خيا: "الغيابات أربكتنا ورونالدو لا يمكن وصفه"