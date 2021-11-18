منحت فاطة الزهراء تاغناوت الفريق المغربي التقدم عند الدقيقة العاشرة.



وعادلت كارول كاريوكا النتيجة لفريق مـالابو كينغز في الدقيقة الخمسين، لكن قائدة الجيش الملكي غزلان الشبّاك أضافت الهدف الثاني.



وعادت اللاعبة ذاتها لتدون اسمها في السجل التهديفي بتوقيعها على ثلاثية الفريق المغربي وهدفها الشخصي الثاني مساهمة بشكل كبير في نيل الجيش الملكي المركز الثالث.