وبهذا التعادل بلغت المغربيات النقطة الرابعة في وصافة المجموعة الثانية ليواجهن فريق هازاكاس ليديز الغاني في المربع الذهبي فيما سيواجه ماميلودي صنداونز أوّل المجموعة الثانية فريق مالابو كينغس من غينيا الاستوائيّة في نصف النهائي.
الجيش الملكي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات
وبهذا التعادل بلغت المغربيات النقطة الرابعة في وصافة المجموعة الثانية ليواجهن فريق هازاكاس ليديز الغاني في المربع الذهبي فيما سيواجه ماميلودي صنداونز أوّل المجموعة الثانية فريق مالابو كينغس من غينيا الاستوائيّة في نصف النهائي.
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