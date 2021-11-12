وبهذا التعادل بلغت المغربيات النقطة الرابعة في وصافة المجموعة الثانية ليواجهن فريق هازاكاس ليديز الغاني في المربع الذهبي فيما سيواجه ماميلودي صنداونز أوّل المجموعة الثانية فريق مالابو كينغس من غينيا الاستوائيّة في نصف النهائي.

