الجوهرة البرازيلية "إندريك" محطّ الأنظار من قبل beIN SPORTS April 12, 2022 09:34 4:14 دقيقة لا تتوقّف كرة القدم البرازيلية عن تقديم نجوم جدد وأحد أبرز الأسماء التي تجلب الانتباه حاليّـا فتى في الخامسة عشرة من عُمره يرتدي قميص بالميراس. "إندريك" يُنظر إليه على أنّه النّجم البرازيلي المقبل لكبرى الأندية العالميّة. تقارير إخبارية بالميراس إندريك -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 13:00 دقيقة داليتش يُشيد بمودريتش 1:50 دقيقة مواجهة مصيرية بين بايرن ميونيخ وفياريال 2:11 دقيقة تشيلسي يأمل في إحداث المفاجأة أمام ريال مدريد 2:14 دقيقة ريال مدريد يتحلّى بالحذر قبل مواجهة تشيلسي 4:14 دقيقة الجوهرة البرازيلية "إندريك" محطّ الأنظار 1:33 دقيقة مباراة ريال مدريد وتشيلسي - التغطية الخاصة 5:22 دقيقة الفيصلي ينتزع فوزاً مفاجئاً من السد 5:36 دقيقة الشارقة يقلب تخلفه إلى فوز على استقلال دوشنبه 4:40 دقيقة الشباب يتغلب على الجزيرة ويتصدر مجموعته