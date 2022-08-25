الجمعية التي تمثّل أكثر من مئتين وأربعين نادياً اجتمعت بإشراف رئيسها ناصر غانم الخليفي لمناقشة عدَة قضايا على غـرار جدول المباريات الدولية وتطور مستقبل كرة القدم الأوروبية إضافة للموافقة على ميزانيّة موسم 2021/2022، وكذلك ميزانيّة الموسم الجديد 2022/2023 إلى جانب متابعة تطوّرات دعم الجمعية للمتضرّرين من الحرب الروسية على أوكرانيا، وغيرها.

