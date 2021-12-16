وأكدت الجمعية العمومية أن خليجي خمسة وعشرون سيقام في العراق بعد تلبيته لشروط الاستضافة.

وشددت الجمعية العمومية على أهمية إقامة كأس الخليج في موعدها كما تناول جدول الأعمال إقامة بطولات المنتخبات للفئات السنية بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية.