الجماهير المغربية تنتظر العودة إلى المدرجات من قبل beIN SPORTS October 1, 2021 11:24 3:22 دقيقة تنتظرُ الجماهيرُ المغربية بشغفٍ كبير العودةَ لمُتابعة المباريات من المدرجات بعد أن وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شرط التوَفُرَ على جواز تلقيح من أجل الدخول إلى الملاعب. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كوستا مطلوب من الشرطة للتحقيق معه 1:33 دقيقة قمّة مرتقبة بين العربي والسد 3:22 دقيقة الجماهير المغربية تنتظر العودة إلى المدرجات 0:57 دقيقة البرتغال في نهائي كأس العالم 1:18 دقيقة هاري كاين .. "هاتريك" في 20 دقيقة 3:12 دقيقة وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح 4:31 دقيقة كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني 5:35 دقيقة ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية 1:21 دقيقة ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا 0:46 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022