الجزائر تواصل تحضيراتها لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين May 26, 2022 20:34 3:01 دقيقة تواصل الجزائر تحضيراتها لاحتضان النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين والتى تأجلت عن موعدها المقرر سلفـاً بسبب كورونا، في وقت يسعى فيه القائمون على هذا الحدث لإنجاحه من جميع النواحي. تقارير إخبارية الجزائر بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة أوكسير وسان إتيان يتعادلان ذهاباً 3:53 دقيقة أبرز لقطات الموسم المنصرم في الدوري الإنكليزي 0:33 دقيقة ليبرون وغالان في ربع نهائي بطولة إيطاليا الكبرى 1:26 دقيقة كاس ترفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:35 دقيقة دييغو كارلوس ينتقل إلى أستون فيلا 3:01 دقيقة الجزائر تواصل تحضيراتها لاستضافة بطولة المحليين 0:39 دقيقة اعتقال إكليستون في البرازيل لحمله سلاحا غير قانوني 0:53 دقيقة نيمار يلتحق ببعثة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية 0:30 دقيقة فان بومل مدرباً لأنتويرب البلجيكي 0:47 دقيقة ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه لنهائي دوري الأبطال