وتسعى الجزائر التي ستستضيف النسخة السابعة من هذه المسابقة لأن تقام المباريات في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة.

يذكر أن النسخة المقبلة من "الشان" التي كانت ستقام هذا العام في الكاميرون تأجلت حتى العام المقبل بسبب وباء كورونا.

