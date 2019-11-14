وكانت الجزائر توجت بطلة لإفريقيا في نسخة مصر الصيف الفائت بفوزها على السنغال بهدف نظيف.

وتناوب على تسجيل الأهداف رامي بن سبعيني (44) وبغداد بونجاح (68 من ركلة جزاء و90)، ويوسف بلايلي (75) والعربي هلال سوداني (86).

غانا تهزم جنوب أفريقيا

تمكن منتخب غانا من الفوز على جنوب أفريقيا 2 -صفر، في الثالثة.

وافتتح توماس بارتي التسجيل للمنتخب الغاني في الدقيقة 36، ثم أضاف زميله محمد قدوس الهدف الثالث في الدقيقة .80

وتعادل المنتخب الكونغولي مع ضيفه الغابوني سلبياً في المجموعة الرابعة.

تعادل إيجابي بين غينيا ومالي

تعادل المنتخب الغيني مع مضيفه المالي 2 - 2 في المجموعة الأولى.

افتتح منتخب مالي التسجيل بواسطة كوليبالي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل نابي كيتا لاعب ليفربول الإنكليزي هدف التعادل للمنتخب الغيني في الدقيقة .66

وفي الدقيقة 71 سجل سيكو كويتا الهدف الثاني للمنتخب المالي، غير أن سيكو كوندي سجل هدف التعادل للفريق الغيني (75).

وفي السادسة، تمكن منتخب موزمبيق من الفوز على رواندا 2-صفر.