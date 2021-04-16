الجزائري رشيد غزال في حديث حصري لـ beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS April 16, 2021 18:42 1:08 دقيقة في لقاءٍ حصري مع قنوات beIN SPORTS، أكد لاعبُ بشكتاش، الدولي الجزائري رشيد غزال على أن انضمامه إلى صفوف الفريق التركي كان بمثابةِ تحد في مسيرته. مقابلات تقارير إخبارية بشكتاش رشيد غزال -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة الجزائري رشيد غزال في حديث حصري لـ beIN SPORTS 0:49 دقيقة ريان جاك يغيب عن يورو 2020 0:46 دقيقة منزل سمولينغ يتعرض للسرقة 0:27 دقيقة فونييني يفشل في بلوغ نصف نهائي مونتي كارلو 0:35 دقيقة إيفانز يواصل عروضه القوية في مونتي كارلو 0:06 دقيقة تسيتسيباس إلى نصف نهائي مونتي كارلو 0:43 دقيقة تقديم أزياء البعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 1:48 دقيقة ليل يسعى لتجاوز عقبة مونبلييه 0:47 دقيقة السعادة تسود أجواء أرسنال بعد بلوغ نصف النهائي 3:00 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هوكس