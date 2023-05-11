على الملعب الأولمبي في عاصمة الضباب، فاجأ ألكمار مضيفه وست هام يونايتد بهدف رائع سجله لاعب وسطه تيياني رييندرس بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى لحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا (42).

واندفع وست هام يونايتد بقوة في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر خطأ ارتكبه حارس المرمى ماثيو ريان بلكمه المهاجم جارود بوين عندما تابع الأخير كرة رأسية من مسافة قريبة فانبرى لها المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قوية على يمين الحارس (67).

ومنح ميكايل أنتونيو التقدم لوست هام عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين من باب المرمى اثر رأسية للدولي المغربي نايف أغرد فتابعها الدولي الجامايكي داخل المرمى الخالي (76).

وسيقام لقاء الإياب يوم الخميس القادم.