وتقدم لمنتخب لوكسمبورغ بورخيس سانشيز 31، فيما عادل للعنابي هُمام الأمين 43 .

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وفيما يلي تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

- د 88 النجم القطري أكرم عفيف يسدد الكرة في الشباك من الخارج.

- د 69 المعز علي يضيع انفراد تام مع حارس منتخب لوكسمبورغ.

- الدقيقة 65 منتخب لوكسمبورغ أفضل في تشكيل الهجمات ويبحث عن استعادة زمام المبادرة من ناحية النتيجة.

- د 50 تسديدة قوية من عبد العزيز حاتم مرت بجانب المرمى.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

- د 43 هُمام الأمين يدرك التعادل للعنابي باختراق رائع على الجبهة اليمنى وإنهاء ممتاز في الشباك.

- د 39 بيدرو حاول بهجمة خطيرة لكن كرته خرجت بجانب القائم.

- هدف د 31 منتخب لوكسمبورغ يفتتح التسجيل بهدف بواسطة موهبته سانشيز الذي تابع عرضية ادوين موراتوفيتش بنجاح.

- د 20 بورخيس سانشيز كاد أن يفتتح التسجيل لمنتخب لوكسمبورغ لكن كرته أصابت القائم.

- بعد مرور ربع ساعة المنتخب القطري يفرض أسلوبه ويحاول تشكيل الخطر على منافسه.



- 03 كرة طالت على أكرم عفيف الذي حاول إسقاطها فوق الحارس.



- 01 انطلاق المباراة.