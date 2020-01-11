وتقدم للبحرين هاشم سيد عيسى 44، ثم عادل للعراق أمير العماري 65، وعاد محمد جاسم مرهون 85 للتقدم (2-1) لمنتخب البحرين، لكن محمد قاسم نجح بإدراك التعادل لأسود الرافدين 90+1.

وكان المنتخب البحريني تلقى خسارة قاسية من منتخب تايلاند صاحب الضيافة في الجولة الأولى بخماسية نظيفة، بينما خطف العراق التعادل مع أستراليا 1-1.

وتجري الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المجموعة يوم الثلاثاء، إذ تلتقي تايلاند مع العراق، وأستراليا مع البحرين.

ويلعب في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمهم على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.