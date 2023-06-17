وافتتح المنتخب النمساوي التسجيل بهدف سجله أوريل مانغالا خطأ في مرماه (22) ثم أدرك روميلو لوكاكو التعادل في الدقيقة 62.

ويحتل المنتخب النمساوي صدارة المجموعة بـ7 نقاط وبلجيكا الوصيفة بـ4 نقاط.

وفي ذات المجموعة، تعادل منتخب أذربيجان مع إستونيا 1-1.