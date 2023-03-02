التعادل يحسم مباراة الوحدة والهلال من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 21:52 0:48 دقيقة خطف الوحدة تعادلاً مثيراً من ضيفه الهلال، حامل اللقب، بثلاثة أهداف لمثلها لحساب الجولة التاسعة عشرة في الدوري السعودي لكرة القدم. تقارير إخبارية الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة التعادل يحسم مباراة الوحدة والهلال 0:28 دقيقة المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي 3:13 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمّة أمام العربي 5:43 دقيقة غالان وليبرون يواصلان التألق 0:30 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة دبي 5:36 دقيقة ليما ونييتو إلى ربع النهائي 0:48 دقيقة المنتخب الأردني يتغلّب على نظيره منتخب طاجيكستان 5:36 دقيقة كوييو وتابيا إلى ربع النهائي 0:43 دقيقة فوز كبير لكوريا الجنوبية على حساب عمان 2:19 دقيقة أتليتيكو مينيرو يتجاوز عقبة كارابوبو