وأكد النادي في بيانٍ له أنه استقدم بن عياد بعقدٍ يَمتدُ لثلاثة مواسم.

وتألق صاحب الـ26 عاماً الموسم الماضي بألوانِ وفاق سطيف حيث أحرز اثني عشر هدفاً منها خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا حيث ساعد فريقه على بلوغ نصف النهائي على حساب الترجي بالذات.

