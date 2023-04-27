وأكّد النادي التونسي أن لجنة النزاعات في الفيفا قضت بتغريم اللاعب الجزائري إلياس شتي بمبلغ 970 ألف أورو يتضامن فيها النادي الفرنسي مع اللاعب إضافةً إلى إيقاف اللاعب لمدّة أربعة أشهر عن المباريات الرسمية فضلاً عن معاقبة نادي أونجيه بمنعه من الانتدابات لمدة فترتين.

