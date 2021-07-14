وذكرت التقارير أن الاتصالات وصلت مراحلَ متقدمة، على أن تقام المباراة في مدينة نابولي التي شهدت أفضلَ فترات الأسطورة الأرجنتيني في الملاعب.

وأضافت التقارير أن المواجهة ستلعب على كأس باسم مارادونا، كما ستكون احتفالية للمنتخبين بعد أن حققت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا، بينما فازت إيطاليا بلقب بطولة أمم أوروبا. وفي حال إقامة المباراة ستكون الأولى بين المنتخبين في مدينة نابولي، منذ نصف ِ نهائي كأس العالم ألف وتسعمائة ٍ وتسعين، حين قاد مارادونا بلاده للفوز على إيطاليا بركلات الترجيح وبلوغ نهائي المونديال.

