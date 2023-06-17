ورفعت البرتغال رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات بعد أن حققت فوزها الثالث توالياً متقدمة على سلوفاكيا الثانية (7 نقاط) التي تغلبت خارج أرضها على أيسلندا (2-1).

في المقابل تجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط في المركز الثاني.

افتتح برناردو سيلفا التسجيل للبرتغال في الدقيقة 44 وأضاف برونو فيرناندش الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يضيف اللاعب نفسه في الدقيقة (90+3) الثالث من عمر المباراة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فازت لوكسمبورغ على ليختنشتاين بهدفين دون رد.

دانييل سيناني وضع لوكسمبورغ في المقدمة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 59، قبل أن يؤكد جيرسون رودريغيز فوز أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليرتفع رصيد لوكسمبورغ إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما بقي منتخب ليختنشتاين دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

وضمنت منافسات المجموعة السابعة، تعادلت ليتوانيا 1-1 مع بلغاريا، كما تعادلت مونتينيغرو من دون أهداف مع المجر.