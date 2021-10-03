وتمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة التي استضافتها ليتوانيا انطلاقاً من الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.

وأحرز هدفي البرتغال باني في الدقيقتين 15 و28 فيما سجل كلاودينو هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 28 أيضاً.



