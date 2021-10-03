وتمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة التي استضافتها ليتوانيا انطلاقاً من الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.
وأحرز هدفي البرتغال باني في الدقيقتين 15 و28 فيما سجل كلاودينو هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 28 أيضاً.
وتمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة التي استضافتها ليتوانيا انطلاقاً من الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.
وأحرز هدفي البرتغال باني في الدقيقتين 15 و28 فيما سجل كلاودينو هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 28 أيضاً.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك