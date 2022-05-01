وقال لياو كلمته في الدقيقة 82 بعد هدية من حارس الضيوف، مانحاً "روسونيري" النقطة الـ77 في الصدارة.

الأمور الآن بين يديّ ميلان الذي سيسعى للفوز بمبارياته الثلاث المتبقية من دون النظر الى ما سيحققه إنتر.

وبات لياو بحسب "أوبتا" للإحصاءات خامس لاعب برتغالي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري الإيطالي بعد بيتو وروي كوستا وروي باروش وكريستيانو رونالدو، لكن الوحيد الذي يصل الى 10 أهداف قبل الاحتفال بميلاده الثالث والعشرين.

وقال بيولي بعد اللقاء في تصريح لمنصة "دازون" للبث التدفقي "الفريق لعب بشكل جيد وقاتل بشراسة ضد فريق تسبب لنا بالمتاعب. فيورنتينا كان خطيراً لكننا خطونا خطوة أخرى الى الأمام من أجلنا ومن أجل مشجعينا الرائعين".

إلا أنّ إنتر فريق المدرب سيموني إينزاغي رفض الاستسلام وعاد من ملعب أودينيزي بالنقاط الثلاث في لقا حسمه في شوطه الأول بفضل رأسية الكرواتي إيفان بيريشيتش (12) وركلة جزاء انتزعها البوسني إدين دجيكو وفشل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في ترجمتها لكنه تابعها برأسه في الشباك (39) رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً، قبل أن يرد أصحاب الأرض من ركلة حرة نفذها الإسباني جيرار دولوفيو وصدها الحارس السلوفيني سمير هانداندفيتش لكن الكرة سقطت أمام الأرجنتيني إينياسيو بوسيتو فسددها في الشباك (72).

ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر.

يوفنتوس يقترب من حسم بطاقة دوري الأبطال



سجل مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي ثنائية لفريقه خرج بها فائزاً على فينيتسيا 2-1 وبات على مشارف التأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن روما السادس والذي يلتقي لاحقًا مع بولونيا. في حال عدم فوز فريق العاصمة سيضمن يوفنتوس التأهل رسميا علماً بأن لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي فاز خارج أرضه أمام سبيتسيا 3-4 السبت يتخلف عنه بفارق 10 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل ولا يستطيع اللحاق به حسابيا.

ومنح بونوتشي أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الخامس والثلاثين عندما افتتح التسجيل من كرة رأسية بعد مرور 7 دقائق، لكن فينيتسيا أدرك التعادل بتسديدة بعيدة المدى من ماتيا أرامو (71). وقال بونوتشي الكلمة الأخيرة مجدداً بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى، فاز تورينو خارج أرضه على إمبولي 3-1.