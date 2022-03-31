وتقدّمت البرازيل إلى صدارة التصنيف فيما تراجعت بلجيكا إلى المركز الثاني بعدما تربّعت على الريادة لفترة طويلة.

وفي القارة الصفراء تصدّر المنتخب الإيراني ترتيب منتخبات آسيا متقدّما على اليابان صاحبة المرتبة الثانية.

أما على المستوى الإفريقي فقد واصل المنتخب السنغالي ريادته لمنتخبات القارة السمراء.

من جهة أخرى، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات العربية.

التصنيف العالمي :

1- البرازيل

2- بلجيكا

3- فرنسا

4- الأرجنتين

5- إنكلترا

6- إيطاليا

7- إسبانيا

8- البرتغال

9- المكسيك

10- هولندا

تصنيف المنتخبات العربية

1- المغرب (24)

2- مصر (32)

3- تونس (35)

4- الجزائر (44)

5- السعودية (49)

6- قطر (51)

7- الإمارات (68)

8- العراق (72)

9- عمان (75)

10- سوريا (88)