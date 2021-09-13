البحري والذي استقال مؤخراً من تدريب نادي الوحدة السوري على نحو مفاجئ، سيباشر مهامه على الفور، حيث سيشرف على الفريق خلال المباراة ضد طرابلس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري اللبناني وتولى البحري تدريب عدة فرق في سورية والأردن.

هذا وانطلق الدوريّ اللّبناني وسط صعوبات ماليّة واقتصاديّة انعكست سلبـًا على تحضيرات الأندية واستعداداتها خصوصا في الأسابيع الأخيرة التي شهدت انخفاضا للعُملة المحليّة مقابل الدولار الأمريكيّ ونقصا واضحا في مادّة البـَنزين التي أعاقت انتقال اللاّعبين من وإلى ملاعب التدريب.