الاستعانة بمارك كلاتنبرغ للإشراف على منظومة التحكيم في مصر من قبل beIN SPORTS August 8, 2022 14:11 2:27 دقيقة على الرغم من الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري، لا يزال ملفُّ التحكيم مثيراً للجدل إلى درجة اللجوءِ للاستعانة بخبيرٍ أجنبي هو الإنكليزي مارك كلاتنبرغ للإشراف على المنظومة. تقارير إخبارية مارك كلاتنبرغ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة برشلونة يطلب من دي يونغ تعديل عقده (صحيفة) 0:42 دقيقة الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي - أفضل 5 أهداف 0:40 دقيقة راين غيغز يمثل أمام القضاء البريطاني 1:06 دقيقة أنس جابر: بطولة ويمبلدون كانت رائعة 2:50 دقيقة السوري محمد بكداش يتألق في سماء عالم الملاكمة 2:27 دقيقة منظومة التحكيم في مصر تستعين بخبير أجنبي 0:44 دقيقة beIN SPORTS تتعاقد مع ياسر القحطاني 0:50 دقيقة تين هاغ: "من المبكر الحكم على الفريق" 0:41 دقيقة دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام