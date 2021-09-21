الاحتراف يستهوي لاعبي الدوري الجزائري من قبل beIN SPORTS September 21, 2021 09:24 2:41 دقيقة أكثر من عشرين لاعبا بالدوري الجزائري احترفوا خارج البلاد خلال فترة الانتقالات الصيفيّة لهذا الموسم منهم أربعة لاعبين انتقلوا إلى الدوريات الأوروبية. ويُرجع متابعون أسباب هذه الهجرة إلى الجانب المالي و البحث عن مكان في صفوف المنتخب الأوّل. تقارير إخبارية الدوري الجزائري الانتقالات الصيفيّة -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة فيدرر يُشيد بدجوكوفيتش 0:42 دقيقة الحكم الأسترالي جاريد غيليت يدخل تاريخ البريميرليغ 0:32 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد العودة إلى سكة الانتصارات 0:27 دقيقة طرح تذاكر نهائي كأس أمير دولة قطر 1:41 دقيقة لقاء خاص مع البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة 2:09 دقيقة انتقالات المدربين محطّ الأنظار في الدوري المصري 2:41 دقيقة الاحتراف يستهوي لاعبي الدوري الجزائري 3:16 دقيقة برشلونة ينجو من الخسارة أمام غرناطة 1:20 دقيقة إسبانيا تتصدّر المجموعة الخامسة 0:37 دقيقة تقارير - رودريغيز يقترب من الدوري القطري