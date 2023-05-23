وتمكّن الاتحاد من تدوين هدف فوزه الوحيد عبر لاعبه رومارينيو بعد مرور تسع دقائق فقط حيث تمكن اللاعب البرازيلي من رفع رصيد فريقه في الصدارة إلى ست وستين نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المطارد النصر.

وواصل النصر الضغط على المتصدر الاتحاد بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه الشباب إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين.

وتقدّم الضيوف بهدف من ركلة جزاء نفذها كريستيان غوانكا بنجاح عند الدقيقة الخامسة والعشرين.

وعاد اللاعب ذاته ليوقّع على الثنائية في الدقيقة الأربعين قبل أن يقلص أندرسون تاليسكا النتيجة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقائق تمكن عبد الرحمن غريب من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض، ليخطف بعدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز لفريقه النصر في الدقيقة التاسعة والخمسين.