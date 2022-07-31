الاتحاد يحافظ على لقبه بطلاً للدوري الليبي من قبل beIN SPORTS July 31, 2022 11:30 2:41 دقيقة حافظ الاتحاد على لقبه بطلاً للدوري الليبي وذلك بعد فوزه في الديربي على غريمه الأهلي طرابلس بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما بملعب حمادي العَقْرَبي برادس في تونس. تقارير إخبارية الاتحاد الليبي أهلي طرابلس -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة موسم استثنائي يرافق النسخة الحالية لدوري نجوم قطر 2:30 دقيقة نهائي مرتقب في "يورو السيدات" بين إنكلترا وألمانيا 2:41 دقيقة الاتحاد يحافظ على لقبه بطلاً للدوري الليبي 0:53 دقيقة ألكاراث يصعد إلى نهائي بطولة كرواتيا للتنس 0:45 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب نابولي من ضم كيبا حارس تشيلسي 0:30 دقيقة سانت إتيان يفشل في تجاوز عقبة ديجون 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 0:28 دقيقة بايرن يحتفظ بلقب السوبر الألماني 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:27 دقيقة بي إس في آيندهوفن يتوّج بلقب السوبر الهولندي