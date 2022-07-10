الاتحاد المغربي ينفي شائعات التعاقد مع الركراكي من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 14:49 0:28 دقيقة نفى الاتحادُ المغربي لكرةِ القدم التعاقدَ مع وليد الركراكي لتدريبِ المنتخب، مؤكداً أن وحيد خليلوزيتش هو المدربُ الحالي لأسود الأطلس. تقارير إخبارية المنتخب المغربي وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة لوغو وناغل يتأهلان إلى الدور الإقصائي الثاني 1:38 دقيقة كيريوس يهنئ دجوكوفيتش ويصفه باللاعب "صعب المراس" 6:02 دقيقة دجوكوفيتش يشجع كيريوس ويشدد على رغبته بالمزيد 5:49 دقيقة دجوكوفيتش بطلاً لويمبلدون للمرة الرابعة توالياً 1:31 دقيقة بعثة ليفربول تصل بانكوك لخوض الجولة التحضيرية 0:39 دقيقة فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027 (تقارير) 0:28 دقيقة الاتحاد المغربي ينفي شائعات التعاقد مع الركراكي 4:33 دقيقة أنس جابر في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 0:45 دقيقة بعثة توتنهام تصل إلى كوريا وسط استقبال جماهيري 0:36 دقيقة نوتنغهام يتعاقد مع عمر ريتشاردز من بايرن ميونيخ