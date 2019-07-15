وجاء في وقت سابق اليوم خبر استقالة رونار إلا أن الاتحاد نفى الخبر مؤكداً أنه لم يتلق أي إشعار بالاستقالة من المدرب.

وجاء بيان الجامعة الملكية المغربية كالتالي: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حالياً بشان تقديم السيد هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب الأول إلى حدود الساعة".

وأشار البيان أن رئيس الجامعة الملكية فوزي لقجع عقد لقاءين مع رونار يومي الاحد والاثنين لتقييم المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، وتدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام القليلة القادمة".