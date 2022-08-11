وقال الاتحاد في بيان رسمي له: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلودزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كاس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلودزيتش خلال الفترة التى أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل الى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى السيد وحيد خليلودزيتش حظاً سعيداً للنخبة الوطنية".

وجاء في ختام البيان: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والامكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

ومن المتوقع حسب صحيفة هيسبورت المغربية أن تسند مُهمة قيادةِ أسود الأطلس في الاستحقاقات المقبلة إلى المدرب المغربي وليد الركراكي باعتباره الأقرب لخلافته.

نجح المدرب البالغ 69 عاماً في قيادة منتخب المغرب للتأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث يواجه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، غير أنه دخل في خلاف مع الاتحاد المغربي بسبب رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الانكليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

وتضاربت التصريحات بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وخليلودزيتش حول الموضوع، فكلما خرج الأول للتأكيد على عودة نجم تشيلسي يرد البوسني متشبثاً بقرار الاستبعاد.

كما تعرض خليلودزيتش الذي بدأ مشواره مع المغرب صيف 2019، لانتقادات من طرف وسائل إعلام محلية بسبب خياراته التكتيكية وتشكيلة المنتخب، خصوصاً بعد فشله في الذهاب بعيداً في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون أوائل العام الماضي، حيث انتهى مشوار المنتخب عند ربع النهائي على يد مصر (1-2 بعد التمديد).

ولم تنحصر القرارات الاستبعادية للمدرب البوسني بزياش فقط، بل طالت الظهير الجديد لبايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي، لكن الأخير عاد الى المنتخب في أواخر أيار/مايو من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان خليلودزيتش استبعد مزراوي وزياش في المباريات الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك مباراتي الدور الحاسم ضد الكونغو الديموقراطية في نهاية آذار/مارس الماضي، لاسباب انضباطية.

وقال البوسني في نيسان/أبريل الماضي ان استدعاء زياش ومزراوي "قصة وانتهت" بالنسبة اليه لأن "اللاعب الذي يرفض التدريب، يرفض اللعب، يدعي الإصابات، بالنسبة إلي قصة منتهية".

وكان زياش (29 عاما) أعلن مطلع شباط/فبراير اعتزاله اللعب دوليا بعد خلاف مع خليلودزيتش الذي اتهمه بعدم الاحترام مما يهدد، على حد قوله، تماسك المجموعة، فيما رفض زياش المصالحة مع المدرب والعودة إلى المنتخب.

ومن المرجح أن يفتح رحيل خليلودزيتش الباب أمام عودة زياش الى المنتخب الوطني.

وسبق لخليلوزيتش أن اختبر نفس السيناريو مع منتخبي كوت ديفوار واليابان اللذين قادهما إلى موندياليي 2010 و2018 توالياً، قبل أن تتم إقالته من منصبه قبل أيام معدودة على انطلاق النهائيات.

ولم يتمكن البوسني من الاحتفاظ بمنصبه بعد التأهل إلى المونديال سوى مرة واحدة حين قاد الجزائر في النهائيات عام 2014 وبلغ معها الدور ثمن النهائي في انجاز أول من نوعه لمنتخب "ثعالب الصحراء".