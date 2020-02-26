وذكر الاتحاد المصري في بيان أنه قرر اعتماد ما اتخذته لجنة المسابقات بشأن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي غاب عنها الزمالك، وذلك باعتبار الأهلي فائزاً مع خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم.

كما تم فرض غرامة مالية على الفريق. وكانت لجنة المسابقات اعتبرت الزمالك منسحباً بناء على تقريري الحكم ومراقب المباراة.

وعزّز الأهلي موقعه في صدارة الدوري برصيد 48 فوزاً بالعلامة الكاملة في 16 مباراة مع مباراة مؤجلة ضد إنبي سيخوضها في 14 آذار/مارس المقبل، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة ضد المصري البوسعيدي سيخوضها في 15 المقبل.

وكانت إدارة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحباً بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، بناء على نصوص قانونية من لائحة المسابقات، وشروط ونظام المسابقة.

وكانت المباراة مقررة الاثنين عند السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، لكن الاتحاد أخّر انطلاقتها بملعب القاهرة الدولي ساعة واحدة في انتظار وصول الزمالك الذي برر مسؤولوه التأخر بتعطل الحافلة التي تقلهم.

وبعد ساعة، أطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض.