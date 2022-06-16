أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس عن إقالة إيهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحافي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال تولى المسؤولية في 12 نيسان/أبريل خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الإخفاق في الوصول لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال إمام "لو الأمر يتعلق بي شخصياً كحازم إمام، كنت سأوافق على بقاء جلال لكنه لن يعمل بأريحية، الضغوط كبيرة، أحترم وأقدّر جلال ولن نتأخر في تسوية كافة الأمور المالية والقانونية بيننا وبينه وفقاً للتعاقد".

ورأى أن "المصلحة العامة تجعلنا نأخذ القرار بإقالته وأزمتنا أن المدرب الأجنبي لا يعاني من نفس الضغوط مثل المصري وهذا كان السبب خلف رغبتنا بالتعاقد مع مدير فني أجنبي منذ البداية".

وتابع "نعلم مدى حزن الجماهير من تراجع النتائج ولا نعفي أنفسنا من الأخطاء... لكننا نتطلع للإصلاح وتدارك ما حدث، نحتاج لدعم الجماهير المصرية للتطوير في المرحلة القادمة".

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، حيث فاز "الفراعنة" على غينيا (1-0) في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام إثيوبيا (0-2) في الجولة الثانية قبل الخسارة ودياً أمام المنتخب الكوري الجنوبي (1-4) الثلاثاء الماضي.

وأفاد حازم إمام أن مجلس الإدارة في الاتحاد اتخذ قرارات عدة في اجتماع الخميس، أبرزها تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول، ومدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والاستعانة بخبير تحكيمي لتطوير منظومة التحكيم المصري بداية من الموسم المقبل.

وأشار إمام إلى أنه تتم دراسة أسماء عدد من المدربين الأجانب تمهيداً لبدء التفاوض معهم لتولي تدريب المنتخبين الأول والأولمبي.