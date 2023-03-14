هذا وقرر الاتحاد في اجتماعه اعتماد النتيجة النهائية للمباراة بخسارة الأنصار بثلاثة أهداف دون رد وذلك بعد أحداث الشغب التي أوقفت المباراة النهائية في الدوري بين العهد والأنصار ونزول جماهير الأنصار إلى أرضية الملعب احتجاجا على قرارات الحكم، هذا وقرر الاتحاد إحالة أحداث المباراة هذه إلى اللجنة التنفيذية كما أعلن إقامة مباريات كأس لبنان بدون جمهور.

