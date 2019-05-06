وذكر حساب الاتحاد القطري الرسمي على تويتر "قرّر الاتحاد القطري لكرة القدم تمديد عقد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب الوطني الأول إلى 2022".

وفي بيان للاتحاد القطري ذكر "جاء قرار تمديد العقد رغبة من الاتحاد في استمرار الاستقرار الفني للمنتخب والذي يستعد من الآن لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022 ، كما تنتظره استحقاقات مهمة أبرزها كوبا أميركا 2019 في البرازيل و2020 في الأرجنتين، والتصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكأس الخليج الرابعة والعشرين في الدوحة آواخر العام الحالي".

واضاف البيان "التمديد تم أيضاً بعد النتائج الرائعة التي حققها المنتخب تحت قيادة سانشيز والتي كان آخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2019 بالامارات للمرة الاولى في تاريخ الكرة القطرية حيث قدم المنتخب الوطني مستويات راقية وحقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة على المستويين الفردي والجماعي".

كان سانشيز قد تولي مهمة تدريب المنتخب القطري في تموز/يوليو 2017 وقاد الفريق في المباريات الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018، وفي بطولة كأس الخليج بالكويت والتي ودع فيها الدور الأول، ثم في بطولة الصداقة الدولية بالبصرة بالعراق في آذار/مارس 2018 والتي حقق الفوز بلقبها، كما أنه قاد منتخب قطر للشباب للفوز للمرة الأولى في تاريخه ببطولة آسيا 2014 في ميانمار والتأهل إلى كأس العالم في نيوزيلندا.

وأدلى سانشيز بتصريحات للصحف القطرية الأحد كشف فيها "أن عقده ينتهي في تموز/يوليو 2019 ، وأنه لم يتم تجديد العقد إلى الآن ، لكني لست مشغولا بذلك" مشيراً إلى أن تركيزه على إعداد المنتخب لمنافسات كوبا أميركا.