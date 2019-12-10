وأعلن الاتحاد الفرنسي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء قرار تمديد عقد ديشان لعامين ونصف مما يعني استمراره إلى نهاية مونديال قطر 2022.

وكان ديشان (51 عاماً) الذي استلم مهامه في صيف 2012، قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998 كلاعب ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب.

وجاء في إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "الثلاثاء، 10 ديسمبر، ديشان مدّد عقده مع الاتحاد الفرنسي حتى 31 ديسمبر 2022، هو يمدد عقده للمرة الثالثة بعد 2015 و2017".

وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الايطالي وتشيلسي الانكليزي، تحوّل إلى التدريب وقاد موناكو إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في 2004، ومرسيليا إلى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما أشرف على يوفنتوس وقاده إلى لقب بطولة الدرجة الثانية في ايطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من "سيري أ".