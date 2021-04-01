ونشر الاتحاد العماني عبر حسابه في تويتر بياناً قال فيه إن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم الخميس أكد من خلاله المحافظة على سلامة جميع الرياضيين المشاركين في أنشطته للموسم الرياضي 2020/2021 مضيفاً أنه اطلع على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بتعليق جميع الأنشطة الرياضية والرسمية والأهلية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر.

📃 مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يقرر إلغاء دوري عمانتل – دوري الدرجة الأولى – دوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي. pic.twitter.com/3zmD88YMYL — OFA - Official Page (@OmanFA) April 1, 2021